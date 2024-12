Venerdì 20 dicembre alle ore 19:00, presso la Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale (Via Cavour, 24), si terrà la presentazione del libro I sentimenti di Dory di Doriana Pio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Poggio Imperiale e organizzato in collaborazione con varie associazioni locali tra cui AICS, AVIS e FIDAPA, sarà un'occasione speciale per riflettere su tematiche importanti come il disagio giovanile e il bullismo.



Programma della serata

Ad introdurre l’evento sarà Peppino Tozzi, Presidente dell’Associazione Paese Mio, con i saluti istituzionali del Sindaco Alessandro Liggieri, della Vice Sindaca Cristina Piteo e del Presidente AVIS Nazario Mazzarella.

Seguiranno gli interventi di:

Annamaria D’Aloiso, Assistente Sociale e Pedagogista

Giucar Marcone, giornalista, poeta e direttore di Edizioni del Poggio

Carolina Villani, Coordinatrice e Assistente Sociale



Un libro che racconta l’urlo silenzioso di un’anima umiliata

Attraverso una raccolta di poesie, Doriana Pio ci racconta con intensità il suo vissuto, segnato da esperienze difficili e dal peso del bullismo. La scrittura, in questo percorso, diventa la sua ancora di salvezza, un modo per trasformare il dolore in parole che curano e danno voce a chi non riesce ad esprimersi.

L’opera I sentimenti di Dory è molto più di una semplice raccolta di versi: è un invito alla riflessione sui problemi giovanili, spesso taciuti o sottovalutati, e sul potere della scrittura come mezzo di riscatto.

L’incontro sarà un momento di ascolto e di dialogo, offrendo spunti concreti su come affrontare il disagio giovanile nella società di oggi.

Non mancare!

L’evento si concluderà con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.