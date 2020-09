La Arm Holdings, azienda che produce chip per computer con sede nel Regno Unito, è stata acquistata dalla americana Nvidia, azienda leader nella produzione di schede grafiche.

Acquisita quattro anni fa dalla giapponese Softbank per 32 miliardi di dollari, Arm è stata venduta per 40 miliardi. L'interesse per l'azienda inglese è rappresentata dal fatto che i chip prodotti hanno una notevole richiesta nel mercato dei dispositivi mobili.

Nopn solo. Secondo quanto dichiarato da Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, gli orizzoniti di ARM guarderanno anche al mercato dell'Intelligenza Artificiale, guardando ai futuri sviluppi nel campo della sanità, della robotica, delle auto a guida autonoma...

Nvidia ha promesso di mantenere le attività attualmente presenti nel Regno Unito, promettendo anche, in futuro, di assumere più personale.