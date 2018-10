20 ottobre, Andrea Damante fa muovere il LIBE Winter Club a Como

Sabato 20 ottobre 2018 al nuovo LIBE Winter Club di Como sale sul palco Andrea Damante, uno dei personaggi più in vista dell'entertainment italiano e non solo.

L'evento è già molto atteso. Basta cercare un attimo su Google per essere semplicemente sopraffatti dalla quantità di articoli e gossip dedicati a Damante.

Infatti è notissimo per le sue apparizioni in tv e non solo (Tronista ad Uomini e Donne, ha tra gli altri partecipato come 'tentatore' a Temptation Island, etc).

Ma Andrea Damante non è solo un personaggio mediatico. Oggi infatti è dj guest nei locali di tutta Italia. E prima, a lungo si è esibito come resident al Club Berfi's di Verona. Da tempo inoltre produce la sua musica con l'etichetta indipendente The Saifam Group.

Sulla sua pagina Facebook ad esempio fa sapere che il suo nuovo singolo è Forever e segue il successo di tanti altri brani. Andrea Damante ha lasciato l'università per amore della musica, che rimane il suo principale interesse insieme alla cucina.

Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona. Vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo.

Insieme ad Andrea Damante, c'è la voce di Andrea Mattei, gadget di m2o e pure i dj resident Jahn & Ser J.

COS'E' LIBE WINTER CLUB - COMO

Non è una semplice storia, è un viaggio dal passato al presente quello che il 29 settembre 2018 ha dato vita al LIBE Winter Club Como, nuovo club che prende vita nella location di Made Club. Partito nel lontano 1993 con "Mr Charlie", passando per "CFC" nel 2005, per poi diventare "Made Club" nel 2011. Generazioni, mode, musica... quante cose sono cambiate, ma la missione è sempre la stessa: il divertimento di chi, a Como e non solo, ha voglia di ballare.

