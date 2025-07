Per Banca Generali sostenibilità significa anche creazione di valore e occupazione: con i Sustainable Advisors, l’Istituto guidato da Gian Maria Mossa ha innovato il private banking e consolidato la sua leadership nella consulenza finanziaria ESG.

Sustainable Advisor: nei numeri in crescita il valore del progetto lanciato da Gian Maria Mossa



Nel dicembre 2023 l’AD Gian Maria Mossa annunciava così su LinkedIn la nascita del progetto: “Dopo il lancio nel 2018 della piattaforma di advisory per gli investimenti legati all'Agenda 2030 dell'ONU, Banca Generali traguarda un nuovo importante obiettivo introducendo la figura del Sustainable Advisor, consulenti specializzati proprio nella conoscenza dei prodotti, strumenti e best practice del mondo ESG, che affiancheranno i nostri professionisti del private banking”. Una nuova figura, nata appositamente in risposta alle crescenti richieste di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e desiderosa di orientare i propri investimenti verso soluzioni green, responsabili e trasparenti. Il progetto rappresenta uno dei pilastri della vision di Gian Maria Mossa che, in qualità di Amministratore Delegato, ha impresso una forte accelerazione alla strategia ESG di Banca Generali. Partito in fase pilota nel 2023 con 20 consulenti e 0,7 miliardi di euro in asset under management (AUM), oggi i Sustainable Advisor sono 132 e gestiscono complessivamente 5,6 miliardi di euro, con un portafoglio medio salito a oltre 42 milioni. L’obiettivo entro fine anno è arrivare a 160 consulenti con oltre 7 miliardi di AUM. Numeri che evidenziano una crescita solida e costante, sottolineata anche da altri significativi indicatori: la percentuale dell’AUM medio ESG sul totale, pari al 51%, e quella relativa alle consulenti donne, che rappresentano il 31% della rete dedicata alla sostenibilità.

Come Gian Maria Mossa guida la strategia ESG di Banca Generali



Negli scorsi giorni, Banca Generali ha riunito i suoi oltre 130 Sustainable Advisors in una due giorni di confronto strategico con il top management: un’occasione per riflettere, attraverso riunioni plenarie a cui hanno preso parte relatori ed esperti di rilievo e sessioni più operative organizzate a gruppi di lavoro, sugli obiettivi di lungo periodo e più in generale su come sia opportuno muoversi in un contesto di mercato sempre più complesso e in continua evoluzione. In particolare, sono stati approfonditi aspetti legati all’offerta ESG di Banca Generali, ai modelli distributivi e alle nuove richieste della clientela. Il progetto dei Sustainable Advisor rappresenta un esempio concreto di come Banca Generali stia contribuendo a ridisegnare il settore della consulenza finanziaria. Inoltre, la creazione di una rete di consulenti appositamente dedicata alle soluzioni ESG rispecchia pienamente quella che è la direzione tracciata da Gian Maria Mossa per Banca Generali: “La prima banca private in Italia per valore del servizio, innovazione e sostenibilità”. La decisione di investire in un modello di consulenza altamente specializzato si inserisce dunque nel percorso attraverso cui l’Istituto rafforza il proprio ruolo nel guidare il cambiamento integrando criteri ESG in ogni fase della relazione con il cliente.