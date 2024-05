Che sarebbe stato un big match lo sapevamo. La penultima partita del campionato per il Napoli aveva il sentore di ultima chance per sognare fino all'ultimo l'Europa.

Per la Fiorentina, invece, era l’occasione per blindare l’ottavo posto e mettere fuori dai giochi l’avversaria. Scontro diretto, quindi, laddove la Viola occupava l'ultima posizione valida per la Conference League in attesa di recuperare la gara con l'Atalanta rinviata lo scorso 17 marzo.

Punti preziosi in palio proprio per provare a staccare ancor più in classifica i partenopei e accedere, per il terzo anno di fila, alla Conference League. E finisce in parità al Franchi con Fiorentina e Napoli che si dividono la posta in palio al termine di un match movimentato.

I padroni di casa erano riusciti a ribaltarla a fine primo tempo con l'uno-due micidiale di Biraghi e Nzola in risposta alla rete in apertura di Rrahmani. Ma il Napoli non ha mollato e al 57' ha trovato la rete del pari con una bella pennellata di Kvara.

Nel finale Politano colpisce anche un palo e fa venire un colpo al cuore a tutto lo stadio. Il pari, comunque, soddisfa la Fiorentina (sempre con un match da recuperare), che conserva l'ottavo posto e vede l'Europa davanti proprio al Napoli che resta a -2 punti in 9° posizione. Occasione persa per i partenopei.