Rita De Crescenzo come non l’avete mai vista, grazie ad un’idea di Stefania Zambrano. Da oggi, mercoledì 2 novembre 2022, è infatti disponibile online Una Giornata con Rita De Crescenzo, corto diretto dall’attrice transgender, organizzatrice del prestigioso concorso Miss Trans Europa.

Un’opera realizzata anche per capire com’è nato il fenomeno legato all’artista, divenuta celebre su Tik Tok. Un arrivo, quello nel social network, che l’ha portata ad essere amata, ma anche odiata.

“Prima di conoscerla, ho guardato Rita da lontano, ma in seguito ho trovato in lei un cuore davvero nobile. Grazie alla lunga chiacchierata che abbiamo fatto, ho scoperto una donna con tantissime sofferenze alle spalle, che oggi vuole cambiare vita” ha dichiarato Stefania Zambrano in un’intervista, dove ha spiegato per quale motivo ha deciso di debuttare alla regia con il lavoro sulla De Crescenzo:

“Ho visto che è una donna che ha imparato ad amarsi, adora il prossimo e fa tanta beneficenza, aiuta tutti. Quest’anno è stata la madrina del carro del Miss Trans Europa, che si è svolto a Napoli il 2 luglio. E’ un’artista molto acclamata e amata da tantissima gente che era al pride”.

Con l’approdo su TikTok, Rita ha avuto infatti una vera e propria rinascita, visto che si è sentita amata da adulti e bambini. Non a caso, anche se non si sente una cantante ma una persona che porta allegria ovunque vada, è un’icona ricercata nelle feste di tutta Italia. Un percorso artistico che la Zambrano ha deciso di approfondire, trascorrendo una giornata inedita con lei e facendole domande intime che le daranno modo di raccontare e far scoprire tanti lati inediti di sé.