La fame viene usata come arma di guerra contro i civili di Gaza, ha affermato Oxfam rinnovando la sua richiesta di consentire l'ingresso nella Striscia di cibo, acqua, carburante e altri beni di prima necessità.

L'agenzia internazionale ha analizzato i dati delle Nazioni Unite e ha scoperto che solo il 2% del cibo che sarebbe stato consegnato è entrato a Gaza da quando è stato imposto l'assedio totale – che ha inasprito il blocco esistente – il 9 ottobre; in seguito agli attacchi di Hamas e alla presa di ostaggi israeliani. Anche se è stata consentita l'importazione di una piccola quantità di aiuti alimentari, non è stata consegnata alcuna importazione alimentare commerciabile.

Mentre l'escalation del conflitto si estende al suo 19° giorno, ben 2,2 milioni di persone hanno urgente bisogno di cibo. Prima delle ostilità, 104 camion al giorno trasportavano cibo nella Striscia di Gaza assediata, un camion ogni 14 minuti.

Nonostante a partire dallo scorso fine settimana sia stato consentito a 62 camion di aiuti di entrare nel sud di Gaza attraverso il valico di Rafah, solo 30 contenevano cibo e in alcuni casi, non esclusivamente. Ciò equivale a un solo camion ogni tre ore e 12 minuti da sabato.

Sally Abi Khalil, direttrice regionale di Oxfam per il Medio Oriente, ha dichiarato: “La situazione è a dir poco orribile: dov'è l'umanità? Milioni di civili vengono puniti collettivamente davanti agli occhi del mondo, non può esserci alcuna giustificazione per usare la fame come arma di guerra. I leader mondiali non possono continuare a sedersi e guardare, hanno l'obbligo di agire e di agire ora. Ogni giorno la situazione peggiora. I bambini stanno subendo gravi traumi a causa dei continui bombardamenti, la loro acqua potabile è inquinata o razionata e presto le famiglie potrebbero non essere più in grado di nutrire anche loro. Quanto ancora dovranno sopportare gli abitanti di Gaza?”

Il diritto internazionale umanitario (DIU) proibisce severamente l'uso della fame come metodo di guerra e, in quanto potenza occupante di Gaza, Israele è vincolato dagli obblighi del DIU a provvedere ai bisogni e alla protezione della popolazione di Gaza. Nel 2018, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2417, che ha condannato all'unanimità l'uso della fame contro i civili come metodo di guerra e ha dichiarato qualsiasi rifiuto di accesso umanitario una violazione del diritto internazionale. Oxfam ha affermato che sta diventando dolorosamente chiaro che l'evolversi della situazione umanitaria a Gaza si adatta perfettamente al divieto condannato nella risoluzione.

L'acqua pulita è ormai praticamente esaurita. Si stima che ora siano disponibili solo tre litri di acqua pulita a persona: l'ONU ha affermato che almeno 15 litri al giorno sono essenziali per le persone che si trovano nelle emergenze umanitarie più acute. Le scorte di acqua in bottiglia si stanno esaurendo e il costo dell'acqua in bottiglia è già aumentato oltre la portata di una famiglia media di Gaza, con prezzi che in alcuni luoghi sono quintuplicati. Un portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNWRA) ha sottolineato che alcuni degli aiuti alimentari consentiti - riso e lenticchie - sono inutili, perché le persone non hanno acqua pulita o energia per prepararli.

Una serie di attacchi aerei hanno distrutto o danneggiato diversi panifici e supermercati. Quelli ancora funzionanti non riescono a soddisfare la domanda locale di pane fresco e rischiano di chiudere a causa della carenza di beni di prima necessità come farina e energia. L'unico mulino operativo per il grano di Gaza è fermo a causa delle interruzioni di corrente. L'Autorità palestinese per l'acqua afferma che la produzione idrica di Gaza è ora solo il 5% del suo totale normale, che dovrebbe ridursi ulteriormente, a meno che gli impianti idrici e igienico-sanitari non vengano forniti di elettricità o carburante per riprendere la loro attività.

In particolare, i prodotti alimentari essenziali, come farina, olio e zucchero, sono ancora nei magazzini che non sono stati distrutti. Ma poiché molti di loro si trovano nella città di Gaza, si sta rivelando fisicamente impossibile consegnare gli articoli a causa della mancanza di carburante, delle strade danneggiate e dei rischi di attacchi aerei.

Il blackout elettrico ha anche interrotto le forniture alimentari, colpendo i dispositivi di refrigerazione, irrigazione e incubazione delle colture. Oltre 15.000 agricoltori hanno perso la produzione agricola e 10.000 allevatori di bestiame hanno scarso accesso al foraggio, molti dei quali hanno perso i propri animali. Oxfam ha affermato che l'assedio, combinato con gli attacchi aerei, ha paralizzato l'industria della pesca e centinaia di persone che dipendono dalla pesca hanno perso la possibilità di uscire in mare.

Oxfam esorta il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e gli Stati membri dell'ONU ad agire immediatamente per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. E chiede un cessate il fuoco immediato, un accesso equo e senza restrizioni all'intera Striscia di Gaza per gli aiuti umanitari e a tutte le forniture di cibo, acqua, medicinali e carburante necessarie per soddisfare i bisogni della popolazione.

Ma nulla di tutto questo accadrà.







Fonte: cs, Oxfam del 25 ottobre 2023