Per il nuovo anno la cravatta non sarà certamente archiviata, ma continuerà a rappresentare un must have per ogni uomo.

Si spazierà certamente dai modelli classici, ottimi per le situazioni più formali a quelli più stravaganti, con stampe e disegni particolari, caratterizzati anche da applicazioni singolari e multicolor.

Con l'inverno che avanza, poi, andranno perfettamente quelle in lana da alternare alle classiche in seta.