Fin dalle primissime previsioni agli Oscar, Maestro è stato sempre considerato il favorito per la categoria Miglior trucco e acconciatura.

Tutto merito del make-up artist Kazu Hiro che ha già al suo attivo 2 Oscar: il primo per L’ora più buia in cui trasformò Gary Oldman in Winston Churchill e il secondo con Bombshell – La voce dello scandalo in cui trasformò Charlize Theron nella giornalista Megyn Kelly.

Ecco un focus sulle previsioni finali tra esclusioni, statistiche e favoriti per la vittoria agli Oscar 2024 nella categoria Best Makeup and Hairstyling.