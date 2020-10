Ad annunciarlo lo stesso presidente De Luca che, già da tempo, ha chiesto più controlli sul territorio regionale per scovare gli anarchici del virus, coloro che non rispettano le regole e contribuiscono alla sua diffusione.

"Dopo il colloquio di ieri con il ministro dell'Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l'invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid. È un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate".

Dopo l'annunciato lockdown dalle 23 fino alle 5 del mattino che, da venerdì prossimo dovrebbe chiudere piazze, mobilità e attività commerciali in tutta la regione, arrivano anche i militari per contrastare il nemico invisibile che in Campania, ora, fa veramente paura.