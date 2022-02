Un libro capace di farti vivere un'esperienza unica, con un'intensità che non ti immagini.



Dopo Cento Giorni con Gesù (Tau Editrice, 2017) e Altri cento giorni con Gesù (Tau Editrice, 2020), esce Gli ultimi cento giorni con Gesù: il libro che completa la trilogia ed apre orizzonti inesplorati dentro lo stesso Vangelo.

Cento episodi, che sono anche “cento viaggi nello spazio e nel tempo”, perché l’autore offre al lettore una forte esperienza immersiva, ricreando con la sua penna i paesaggi della Galilea al tempo di Gesù: sfogliando le pagine di questo libro, sembrerà così di poter percepire i profumi trasportati da quello stesso vento che accarezza la tunica di Cristo, di poter sentire la fragranza di quel pane, che si spezza tra le sue mani, fino a farsi cibo anche per noi. Potremo perfino sperimentare la sensazione di infilare le nostre dita proprio nelle piaghe del Risorto.

Ma il libro non è un viaggio a senso unico nel passato, perché prima di giungere alla fine di ogni capitolo, le lancette dell'orologio torneranno a scorrere per il verso giusto: ecco che, dopo esserci immersi nella Parola, sarà la Parola ad entrare nella nostra vita quotidiana, ad interrogarci, ma anche ad offrirci risposte che, in modo mai banale e mai scontato, ci aiuteranno ad incontrare Gesù.

Un libro che promette di allargare lo sguardo oltre quell’orizzonte infinito che rappresenta il confine della nostra anima.

Il “Vangelo spiegato con parole semplici” è il sottotitolo della trilogia e ben interpreta il desiderio dell’autore: rendere il Vangelo fruibile e comprensibile da tutti, presentando alcuni tra i più coinvolgenti episodi con un linguaggio scorrevole ed accessibile, ma non per questo superficiale.

Gli ultimi cento giorni con Gesù propone alcune risposte a temi molto profondi, offrendo una chiave di interpretazione anche laddove altri autori tacciono: Perché esiste il male? Perché la mia preghiera non viene ascoltata? Che cosa desidera Dio da ciascuno di noi? Che cosa accadrà dopo la morte? Sono solo alcuni degli interrogativi (oltre cento) con i quali l’autore di Gli ultimi cento giorni con Gesù si confronta. Mai imponendo il proprio punto di vista, ma sempre accompagnando il lettore, quasi prendendolo per mano, lungo un cammino in cui interrogativi e risposte si scopriranno insieme.

Cento capitoli, cento esperienze, per vivere il Vangelo sulla propria pelle e portarlo nella vita di tutti i giorni.

Guarda il booktrailer:

Scopri di più sul blog: https://www.labuonaparola.it