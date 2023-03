La stupidità, e il servilismo, della stampa occidentale, e italiana, sembrano proprio non avere limiti.

L'ultima notizia data in pasto al pubblico dalle 'menti semplici' viene sparata in prima pagina da "La Repubblica", uno degli organi di stampa del PD e di tutto l'Apparatčik filoatlantista e globalista.

Con un articolo intitolato: "“Arrestate Putin per i bimbi rubati”: la Corte dell’Aia apre la caccia". Un titolo che ricorda un vecchio film strappalacrime, "La paranza dei bambini". Tutto fa gioco per agevolare il pianto dell'italiano medio.

Vladimir Putin il 'cattivo', l'Adolf Hitler del nostro secolo, sarebbe vittima di un "mandato internazionale di cattura per il presidente e la sua “commissaria per i minorenni” Lvova-Belova. L’accusa è di aver fatto deportare i figli degli ucraini".

Lo stesso Putin, presidente della 'piccola e indifesa' Russia che, proprio in queste ore, incontrerà il presidente della 'piccola e indifesa Cina', ma che, per la 'stampa igienica occidentale' è asserragliato nel bunker del Cremlino circondato da frotte di partigiani ucraini.

Un altro quotidiano filo-globalista, "La Stampa", arriva a chiedersi: "Mandato di cattura internazionale per Putin, cosa succede ora?".

Lo stesso Putin che frotte di fake-news davano per moribondo e malato di cancro, e che invece ha saputo condurre per oltre un'ora un poderoso discorso alla nazione non più tardi di un mese fa. Le stesse fake-news che dipingevano i criminali del Battaglione Azov alla stregua di partigiani e patrioti.

Forse Putin veramente deporta i bambini. O, forse, peggio, li mangia. Del resto, i bambini sono un piatto succulento per i russi. Una volta lo erano per i comunisti, oggi lo sono per 'Vladimiro il Vampiro' e per i suoi truci orchi del Gruppo Wagner...