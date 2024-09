Un bell’impegno lavorativo attende Tanya La Gatta da lunedì 23 settembre 2024. La conduttrice sarà infatti al fianco di Silver Mele alla conduzione di Ne parliamo il lunedì, il conosciuto talk incentrato sul calcio in onda con successo su Canale 8.



Un’esperienza che la poliedrica artista ha colto con enorme entusiasmo, anche memore del suo precedente impiego in Energia Azzurra, programma di riferimento per i tifosi del Napoli, che è anche la sua squadra del cuore.

“Lo scorso anno avevo già preso parte a una puntata di Ne parliamo il lunedì. Sinceramente è un programma completamente diverso da quelli che ho fatto fino ad adesso, come ad esempio Energia Azzurra. Ho fatto dei programmi, in precedenza, un po’ più frizzantini, divertenti e più lunghi. Ne parliamo il lunedì è invece un programma completamente sportivo, che ha un team preparato. E’ una trasmissione centrata principalmente sulla tecnica. Si parlerà non soltanto del Napoli, ma ci saranno i paragoni con tutte le altre squadre e, dunque, si parlerà della Serie A in generale. Diamo uno sguardo più nazionale, non rivolto soltanto alla nostra squadra del cuore”

è stato il commento di Tanya circa questa nuova avventura, che sarà visibile non soltanto su Canale 8 ma anche su Sky. Non a caso, tra i commentatori fissi del programma ci saranno anche Marco Bucciantini e Massimo Ugolini di Sky Sport, insieme ad altri volti noti che verranno presentati, ufficialmente, nel corso della prima puntata.



L’arrivo a Ne parliamo il lunedì è inoltre motivo di orgoglio per La Gatta:

“Da quando ho iniziato con Canale 8 è stato un crescendo. Sicuramente dall’inizio ad oggi c’è stato un evolversi di situazioni e anche di ruoli, per cui sono contenta di questa crescita. Inoltre, il calcio è sempre stato una mia passione, perché a casa, anche con mio padre che è molto tifoso, mi hanno trasmesso molto questa cosa”.



Ne parliamo il lunedì darà la possibilità a Tanya La Gatta di approfondire il sodalizio con Silver Mele, che in passato ha ospitato ad Energia Azzurra in qualità di opinionista:

“C’è un bel rapporto tra tutti e due, di tanta stima e rispetto. Essendo un giornalista sportivo ha tante cose da potermi insegnare.



Chi meglio di lui può essere per me un maestro a livello sportivo e calcistico?”.

E Tanya sarà impegnata prossimamente anche in un altro programma tv , leggero , comico , divertente , 3 volte a settimana , che condurrà da sola . Un momento d’oro e da incorniciare , pieno di ulteriori sorprendenti progetti.