Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport: “Che mi ha detto Ancelotti? Qualcosa di carino, non lo ricordo nemmeno. Carlo è un amico e lo stimo, ma quando perdo penso a cosa bisogna correggere.

Sulla partita: “Abbiamo fatto un’ottima gara, sul 2-2 potevamo addirittura andare in vantaggio se concretizzavamo meglio delle ripartenze. Poi c’è stato questo gol del 3-2 e ci siamo sbilanciati, tanto perdere di 3 o 4 gol cambia poco. Sono soddisfatto perché globalmente abbiamo fatto un’ottima gara, ma ci sono delle cose minime da correggere.

Difficoltà fisica nel finale? “Non è stata una condizione deficitaria, ma è normale che si può essere stanchi dopo tante partite. Io devo guardare da quando sono arrivato, non mi permetto di giudicare il lavoro fatto prima”.

Lo spirito ritrovato? “Sono d’accordo, si è ritrovato lo spirito ed abbiamo accorciato le ripartenze. Qualcosa si è è visto, abbiamo fatto una buona gara considerando anche il valore dell’avversario”.

Assenza di oltre 10 anni dalla Champions? “Di diverso, a questi livelli, tatticamente ci sono concetti più moderni come recupero immediato ed aggressione alta. Conta tanto la qualità, se concedi tre ripartenze al Real Madrid, con quei campioni che hanno, poi rischi di perdere”.