Martedì sono arrivati i primi verdetti per il prosieguo di Qatar 2022. Agli ottavi, per il Gruppo A, si sono qualificati Olanda e Senegal, mentre nel Gruppo sono passati Inghilterra e Usa.

Mentre erano scontate le qualificazioni di Olanda e Inghilterra che nell'ultimo incontro hanno dovuto vedersela, rispettivamente, con le nazionali di Qatar e Galles liquidandole senza troppi problemi per 2-0 e 3-0, gli incontri tra Ecuador e Senegal e tra Iran e Stati Uniti sono stati invece dei veri e propri spareggi il cui esito è stato incerto fino al fischio finale.

È finita 2-1 a favore degli africani Ecuador - Senegal che, dopo 20 anni, torna agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. L'undici di Idrissa Gana Gueye aveva un solo risultato utile per proseguire nel torneo, la vittoria e l'hanno ottenuta con merito grazie alle reti di Sarr (R. 44') e Koulibaly (70'), dopo che Caicedo (68') era riuscito a trovare il pareggio sugli sviluppi di un corner, ottenuto a seguito di una delle rarissime occasioni in cui l'Ecuador era riuscito a superare la propria metà campo.

Erano otto anni che una squadra africana non riusciva ad arrivare agli ottavi del torneo, dopo le qualificazioni di Algeria e Nigeria a Brasile 2014.





Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi grazie alla rete di Christian Pulisic (38'), a seguito di un'azione sviluppata dallo juventino McKennie e dal milanista Dest, a cui si deve l'assist. Il gol degli Usa è meritato, anche perché gli iraniani, erano entrati in campo per pareggiare... risultato che gli avrebbe consentito di passare il turno.

Sotto di un gol, l'Iran della ripresa è un'altra squadra, ma la difesa degli americani - stavolta sono loro a difendere il risultato - è granitica e solo in un paio di occasioni riescono a farsi pericolosi, sfiorando il pari prima con Saman Ghoddos e, nel recupero, con Morteza Pouraliganji.



Oggi, in campo, a vedersela per il passaggio agli ottavi sono le squadre del Gruppo D, in campo alle 16, e quelle del Gruppo C, in campo alle 20.

Nel Gruppo, dove la Francia è già qualificata e se la vedrà con la Tunisia, lo spareggio è tra Australia e Danimarca, con i danesi che hanno solo un risultato utile per proseguire l'avventura in Qatar: la vittoria.

Ancora incerta, invece la qualificazione nel Gruppo C, con il Messico che è tra le quattro l'unica squadra ad avere meno possibilità di passare il turno. Di fronte saranno Polonia (4, d.r. 2) - Argentina (3, d.r. 1) e Arabia Saudita (3, d.r. -1) - Messico (1, d.r. -2).