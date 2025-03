All'Assemblea annuale di ARTE, Paolo Arrigoni ha evidenziato un significativo aumento delle rinnovabili. Secondo il Presidente del GSE, l’obiettivo dei 131 Gigawatt entro il 2030 è sempre più vicino.



Paolo Arrigoni all’Assemblea ARTE: trend esponenziale per le rinnovabili

Dal rapporto ambiente ed energia al continuo incremento delle tariffe, fino alle sfide delle imprese attive nel settore dell’energia: questi sono stati i temi affrontati nel corso dell’assemblea annuale dell’Associazione Reseller e Trader Energia. L’evento ha riunito attorno allo stesso tavolo rappresentanti politici, istituzioni, imprenditori, esperti e i soci di ARTE per confrontarsi su quali siano le strategie migliori per far fronte alle sfide, ma anche cogliere le opportunità, legate agli aspetti normativi, infrastrutturali, economici e finanziari del comparto, con particolare focus su rinnovabili, reti e innovazione. Nella splendida location di Villa Miani, anche il Presidente del GSE Paolo Arrigoni ha parlato di un “trend esponenziale” per quanto riguarda le rinnovabili. “Lo scorso anno sono stati installati 7,5 Gigawatt, siamo arrivati a 75 Gigawatt come capacità totali installate, l'obiettivo 2030 è di 131, ne mancano poco meno di 60, è un miraggio o una realtà? Io dico che è una realtà”.



Paolo Arrigoni: il GSE sta potenziando il supporto a imprese, PA e cittadini

Nel suo intervento, il Presidente del Gestore dei servizi energetici ha menzionato inoltre la presenza di “una serie di meccanismi di incentivazione” che “se ben tarati, consentono anche di incidere poco sulle bollette”. “Molti di questi strumenti – ha aggiunto – sono contratti a lungo termine che consentono proprio quel disaccoppiamento tanto evocato”. Paolo Arrigoni ha quindi sottolineato la necessità di "investire in rinnovabili ed efficientamento energetico, perché la migliore energia rinnovabile è proprio quella che non si consuma”. Il manager ha poi riportato che “il GSE sta potenziando molto il supporto all'assistenza alle imprese, alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche al singolo cittadino per aiutarlo a mettere a terra, beneficiando di incentivi, le progettualità e per essere protagonista nella transizione energetica, ma soprattutto per ridurre il peso delle proprie bollette”. Il GSE è capogruppo di tre società controllate – Acquirente Unico (AU), Gestore dei Mercati Energetici (GME) e Ricerca sul Sistema Energetico (RSE) – e si occupa di promuovere lo sviluppo sostenibile in Italia, incentivando la produzione energetica e diffondendo la cultura dell’energia compatibile con l’ambiente.