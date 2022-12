La protesta guidata dalle donne a seguito della morte della 22enne Mahsa Amini, etichettata dalle autorità locali come "rivolta", che dal 16 settembre sta sconvolgendo tutto l'Iran non si è ancora fermata, finendo per diventare anche valvola di sfogo per il malcontento della popolazione per la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza, l'ingiustizia e la corruzione.

In base a quanto dichiarato nelle scorse da Procuratore generale del paese, Mohammad Jafar Montazeri, la polizia morale iraniana, che aveva in custodia Mahsa Amini per non aver indossato correttamente l'hijab e pertanto responsabile della sua morte, è stata sciolta.

Non solo. Sabato, lo stesso Montazeri al parlamento iraniano ha dichiarato anche che la legge che impone alle donne di indossare l'hijab sarebbe stata rivista.

Nel corso degli anni, l'Iran ha registrato molte evoluzioni della cosiddetta "polizia morale" a partire dal 1979. L'ultima, in carica dal 2006, incaricata di far rispettare il codice di condotta islamico, era denominata Gasht-e Ershat. Il suo compito era quello di far rispettare il codice di abbigliamento che richiede alle donne di indossare abiti lunghi, vietando loro di indossare shorts, jeans strappati e altro tipo di abbigliamento ritenuto non consono.



Se confermato, lo smantellamento della polizia sarebbe un primo risultato tangibile ottenuto dai manifestanti che, a questo punto, è oramai difficile che si fermeranno.

Per loro, la protesta è una rivoluzione che potrà concludersi solo con un cambio di regime.



La notizia non è stata ufficializzata dalla stampa iraniana, mentre fonti vicine ai manifestanti la etichettano come una falsa notizia diffusa dal regime per cercare in questo modo di fermare la protesta nel Paese.

Intanto, l'Agenza Irna pubblica sul proprio sito come notizia di apertura la risposta dell'Ayatollah Khamenei alla lettera di un gruppo di ragazze delle scuole superiori che il 4 novembre non avevano potuto avere con lui un incontro faccia a faccia.

"Nella lettera pubblicata domenica, gli studenti hanno espresso la loro fedeltà e il loro impegno nei confronti della leadership iraniana e hanno affermato che avrebbero fatto del loro meglio per rendere il paese più stabile e potente in futuro.Nella sua risposta alla lettera, l'Ayatollah Khamenei ha raccomandato agli studenti di sollevare il morale per costruire un Iran prospero.“Miei cari figli, la benedizione di Dio sia con voi. Aumenta sempre lo spirito di speranza, il duro lavoro e il progresso in te stesso. Il futuro del Paese ti appartiene; preparati a costruirlo e adornarlo nel migliore dei modi. Pregherò per te. Possa tu raggiungere il successo con l'aiuto di Dio", ha detto l'Ayatollah Khamenei nella sua breve risposta alla lettera".