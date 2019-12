Dopo l'annuncio delle candidature ai riconoscimenti chiave dell'Awards Season (tra cui spiccano i SAG Awards, i Critics' Choice Awards e i Golden Globe) ma soprattutto dopo i primi premi delle associazioni dei critici americani possiamo ottimizzare le nostre previsioni che si fanno più specifiche rispetto a quelle redatte nei mesi precedenti.

In tal senso spiccano ben 7 film particolarmente quotati che hanno molte chance di conquistare la nomination nella categoria Best Picture: da The Irishman a Marriage Story, da C'era una volta a Hollywood a 1917, fino alla rivelazione dell'anno Parasite.