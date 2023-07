I vigili del fuoco dalle 1:20 di notte sono impegnati in un intervento a seguito di un incendio divampato nella casa di riposo Casa Dei Coniugi in via dei Cinquecento a Milano.

Al momento, 6 le persone decedute, mentre sono numerose quelle intossicate che hanno dovuto far ricorso al ricovero in ospedale. Due pazienti sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, quattordici sono in condizioni serie e 65 i meno gravi.

Decine le persone salvate dalle squadre dei vigili intervenute sul posto, che hanno immediatamente evacuato la struttura, di cui le fiamme avevano invaso una parte del primo piano.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023

L’incendio si sarebbe sviluppato all’interno di una stanza del primo piano, dove le due donne che la occupavano, una di 69 e l'altra di 87 anni sono morte carbonizzate. Le altre quattro vittime sono tre donne di 75, 84 e 85 anni e un uomo di 73 anni, tutte morte intossicate dal fumo che oltre il primo piano ha invaso anche il secondo piano.

La Rsa Casa Dei Coniugi è una struttura di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges e dispone di 210 posti letto. Da pochi giorni era stata inaugurata una "Terrazza sensoriale" pensata per far rilassare e socializzare gli ospiti, piena di fiori e piante.

La struttura è in grado di accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. Al momento dell'incendio, la Rsa ospitava 167 persone.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è recato sul posto.