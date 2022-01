È l'Inter ad andare in vantaggio al 30' con Bastoni. Il centrale nerazzurro controlla un pallone sui 25 metri, centralmente, e batte Strakosha alla sua destra.

Dopo 5 minuti arriva il parteggio della Lazio grazie ad un lancio di Cataldi che lancia in profondità Immobile che anticipa Handanovic e porta il risultato sull'1-1.

Nei primi 45 minuti da segnalare una chance per Perisic, un gol annullato per fuorigioco a Lautaro e una chance per Pedro al 39'.

Nel secondo tempo, al 67', arriva il gol partita per l'Inter. Bastoni sforna un assist dalla sinistra e Skriniar colpisce di testa, mandando la palla prima sotto la traversa e poi in gol.

Per l'Inter è l'ottava vittoria di fila in campionato che consente ai nerazzurri di riprendere la testa della classifica a +1 sul Milan ma con un match ancora da recuperare. La Lazio rimane a quota 32 in compagnia della Roma e della Fiorentina, che però ha due partite in meno.

Le dichiarazioni di Sarri nel dopo partita:

"L'inter è una squadra forte, non è stato un difetto di sfrontatezza o di coraggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più, ci siamo alzati, siamo stati anche più solidi senza concedere troppo. Preso il 2-1 la squadra è stata in campo bella e tosta alla ricerca del pareggio con convinzione.L'Inter è una squadra forte, ma io oggi a tratti ho avuto l'impressione non fosse così forte, forse anche per merito nostro. Nel primo tempo la riconquista della palla era talmente bassa che era difficile innescare i tre davanti, poi nel secondo tempo ci siamo alzati riconquistando palla più in alto e abbiamo innescato meglio i tre davanti. Io non ho mai avuto grossi dubbi sulla condizione fisica della squadra. Quello che di solito viene meno è l'energia nervosa. Abbiamo buoni numeri, anche contro l'Empoli, ora analizzeremo i numeri di stasera però l'impressione è buona.Abbiamo disputato una buona partita contro una squadra molto forte. A tratti, i nostri avversari non sono sembrati molto forti, merito nostro che abbiamo disputato una gara molto solida rimanendo sempre in partita. Resta il rammarico per il risultato, ma credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti.Il mio obiettivo è quello di mandare in campo sempre i calciatori più forti. Non penso che il quarto posto fosse un traguardo imprescindibile, con la società abbiamo sempre parlato di una ricostruzione e di un ringiovanimento della rosa. Ci piacerebbe anche fare risultati in corso d'opera, ma l'obiettivo resta quello di portare un cambiamento. Poi, se le prestazioni sono come quella di stasera credo possiamo inserirci nella lotta per un posto in Europa.Stiamo crescendo per quanto riguarda ciò che io chiedo, a volte ci riusciamo, a volte no. Con l'Empoli abbiamo messo in campo una grande prestazione con degli errori, oggi invece abbiamo disputato una gara da vera squadra. Il mio obiettivo sarebbe creare una squadra solida con un gioco di qualità".

Queste, invece, le dichiarazioni di Inzaghi:

"Volevamo ripartire con una vittoria, non era semplice perché la Lazio ha qualità ed è una squadra ben messa in campo - ha commentato Simone Inzaghi al termine del match -. La nostra vittoria comunque è meritata, sono soddisfatto dei ragazzi, ora mercoledì ci aspetta la Supercoppa Italiana, una finale da giocare nel migliore dei modi, nel nostro stadio. Ho la fortuna di poter contare su giocatori importanti, sono molto contento e dobbiamo continuare così perché il campionato va avanti e oggi tutte le nostre antagoniste hanno vinto, quindi non possiamo fermarci a pensare. Purtroppo c'è stata la sospensione contro il Bologna ma i ragazzi sono stati bravissimi a ricominciare con il piede giusto rimanendo concentrati".





Crediti immagine: Twitter @inter