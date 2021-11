Garantire un supporto continuativo agli agenti di viaggio e incentivare quelle sinergie tra distribuzione e produzione che da sempre sono il punto di forza del modello operativo di Volonline: il Tour Operator con sedi a Milano e Napoli annuncia il potenziamento della rete commerciale nazionale con l’ingresso di 5 nuovi Area Manager, nell’ottica di consolidare la presenza nei mercati strategici di Lombardia, Triveneto e Campania ed espandersi a copertura di nuove aree, con particolare riferimento a nord ovest, Lazio e Sicilia.

Luigi Deli, CEO & Founder Volonline, dichiara: “Abbiamo sviluppato una rete di preparati e conosciuti professionisti del settore, pronti ad affiancare le agenzie in un momento ancora complesso e sfidante, che per contro vede molti clienti tornare al viaggio organizzato, più sicuro e affidabile rispetto al fai-da-te. Un’opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere, anche nell’ottica di incrementare i volumi di fatturato. Gli Area Manager si occuperanno di formazione, pianificazione di educational e consulenza sulla programmazione, fungendo da anello di congiunzione con la biglietteria e i diversi reparti booking, che sono tutti operativi al 100%”.

Al nord ovest, dopo l’apertura di Valle d’Aosta e Piemonte, affidati già dalla scorsa estate a Cinzia Borgi, nota per la lunga militanza in SAS Scandinavian Airlines, Travel Partner World e Gastaldi Holidays, è ora la volta della Liguria, assegnata all’Area Manager Paolo Garbarino che vanta oltre venticinque anni di esperienza sul territorio e può contare su un’approfondita conoscenza delle realtà distributive locali, anche in virtù delle collaborazioni tuttora in corso con Nobis Assistance e Giver Viaggi e Crociere.

Novità anche al centro, con l’inserimento di Gianluca Basso in Lazio: il manager, che in passato ha svolto anche la funzione di Responsabile Vendite e Marketing a livello europeo per diversi DMC internazionali, avrà il compito di sviluppare le relazioni con le agenzie di tutta la Regione, mettendo a frutto le competenze acquisite durante una carriera che ha toccato diverse realtà della filiera, dal leisure al business travel, dalle compagnie aeree alle OTA.

Al sud continua il potenziamento della Campania con l’ingresso di Gaetano Di Maro nel team della sede di Napoli, dopo vent’anni alla direzione commerciale e vendite de I Viaggi del Delfino: già operativo dalla scorsa estate, Di Maro ha contribuito attivamente ad intercettare la promettente ripresa del mercato locale, permettendo di archiviare il mese di ottobre con un fatturato pari all’80% del 2019.

Infine, Volonline punta sulla Sicilia con Filippo Di Marzo, già punto di riferimento a livello regionale per marchi del calibro di World Explorer Tour Operator e PTC Hotels International, a cui si affiancano le collaborazioni con agenzie e consolidatori locali e un passato in qualità di responsabile front office e direttore tecnico di agenzia.

“I nuovi Area Manager – prosegue Luca Adami – saranno coordinati da Sandro Ferrari, Direttore Vendite nord e da Michele Guardascione, Direttore Vendite sud, ed entrano in una squadra collaudata che vede Guglielmo Bacigalupi in Triveneto, Alessandro Freni, Marcello Formoso e Luca Colombo in Lombardia, Marco Terlizzi in Campania e Luca Lomazzi in qualità di key account. Stiamo programmando un ulteriore allargamento verso Toscana e Puglia, con nuovi inserimenti che comunicheremo nelle prossime settimane”.