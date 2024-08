È di 5,08 Km la lunghezza del circuito di Aragon, 12.a prova della stagione 2024 della MotoGP. Il circuito, che viene percorso in senso antiorario, è caratterizzato da 17 curve, 7 a destra e 10 a sinistra, e da una serie di rettilinei, con quello più lungo che raggiunge i 968 metri.

Nel 2023 su questo circuito non si è corso, ma nelle ultime tre edizioni a trionfare sono stati piloti italiani: Morbidelli, Bagnaia e Bastianini.

Per venerdì e sabato è prevista pioggia, ma dopo gli orari in cui le moto scenderanno in pista, per cui non si dovrebbe gareggiare sul bagnato.



Calendario del Gran Premio di Aragon 2024:

Venerdì 30 agosto

10:45-11:30 Free Practice Nr. 1

15:00-16:00 Practice

Sabato 31 agosto

10:10-10:40 Free Practice Nr. 2

10:50-11:05 Qualifiche Nr. 1

11:15-11:30 Qualifiche Nr. 2

15:00 Gara Sprint (11 giri)

Domenica 18 agosto

09:40-09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio d'Aragon (23 giri)