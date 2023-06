Max Verstappen, su Red Bull, ha conquistato anche la sua prima pole position nel Gran Premio di Spagna, imponendosi agevolmente sulla Ferrari di Carlos Sainz e sulla McLaren di Lando Norris nella sessione di qualifiche di questo sabato per il GP di Spagna, sul circuito di Barcellona-Catalogna.

Verstappen, che sullo stesso circuito ha vinto nel 2016 e nel 2022, non era mai partito dalla prima posizione in griglia. Quest'anno, però, dopo aver dominato tutte le sessioni di libere, ha passeggiato anche nelle qualifiche, facendo segnare nel primo tentativo della Q3 il tempo di 1:12.272, tanto che nel secondo tentativo ha persino potuto alzare il piede dall'acceleratore. Intorno ai 5 decimi, il ritardo di Sainz e Norris.

Stavolta, il pilota olandese non aveva neppure il fastidio di dover rintuzzare i tentativi di Leclerc, fuori con la nuova vettura già alla fine della Q1 con il penultimo tempo, a causa di un problema non meglio identificato. Lo stesso per quanto riguarda l'altro pilota Red Bull, Sergio Perez, eliminato in Q2 dopo un'uscita di pista sulla ghiaia, e George Russell, uscito anche lui in Q2 dopo un incidente con il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Un'altra qualifica no per Perez dopo esser uscito in Q1 a Monaco, oggi è andato fuori a causa di dritto alla curva 5: partirà undicesimo. Russell non è riuscito a fare meglio del 12° posto dopo un contatto con le ruote della vettura di Hamilton lungo il rettilineo del traguardo.

Pierre Gasly ha ottenuto il quarto tempo con un'altra ottima prestazione per l'Alpine, anche se probabilmente verrà retrocesso in griglia per aver ostacolato due vetture durante le qualifiche. Hamilton e Lance Stroll sono rispettivamente quinto e sesto.

Esteban Ocon ha portato l'altra Alpine al settimo posto, mentre Nico Hulkenberg, con la Haas, è ottavo. Solo nono Fernando Alonso che sulla pista di casa cercava sicuramente un risultato più in linea con le prestazioni che lo hanno visto sempre protagonista in questa stagione. Decima, infine, la matricola della McLaren, Oscar Piastr.

Zhou Guanyu, tredicesimo, è stato il miglior pilota dell'Alfa Romeo, davanti ai due piloti dell'AlphaTauri, Nyck de Vries e Yuki Tsunoda, che sono finiti rispettivamente al 14° e al 15° posto, con il pilota olandese che comunque comincia a guadagnare fiducia dopo un inizio di stagione altalenante.

Valtteri Bottas e Kevin Magnussen hanno mostrato un ritmo inferiore rispetto ai loro compagni di squadra dei team Alfa Romeo e Haas, eliminati in Q1 e finiti in 16ª e 17ª posizione. Completa la griglia il duo della Williams, con Alex Albon e Logan Sargeant (non sceso in pista perché i meccanici non sono riusciti a riparare la vettura che aveva danneggiato nell'ultima sessione di libere), con in mezzo il ferrarista Leclerc.

Domenica la gara partirà alle ore 15.