“Dovete aspettare ancora”, queste le parole di Giorgia Meloni su un futuro incremento degli importi della pensione di invalidità.

La maggiorazione di tutti gli assegni pensionistici rientrava nel programma elettorale del centrodestra, ma qualcosa potrebbe andare storto. Al momento, infatti, non ci sarebbero le risorse finanziarie per attuare tale manovra. Ed, inoltre, il nuovo Esecutivo ha in agenda impegni che ritiene più urgenti.

Aumento pensione di invalidità: dietrofront del Governo

Sono anni, ormai, che si discute di un incremento della pensione di invalidità ma, ogni volta, le esigenze di disabili ed invalidi passano in secondo piano. Dover vivere con un’indennità di circa 290 euro al mese non rientrerebbe tra le priorità del Paese.

La nuova Presidente del Consiglio ha sottolineato che mancano i soldi e che, dunque, bisognerà attendere l’approvazione della Legge di Bilancio. Non rimane, dunque, che confidare nel 2023, sperando che sia l’anno della tanto discussa Riforma delle pensioni e sperando che la coalizione vincitrice delle ultime elezioni politiche rispetti le promesse.

(Fonte: informazioneoggi.it)