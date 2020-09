A quanto pare Flavia Vento questa volta ha battuto tutti i record: ci riferiamo al fatto che ha lasciato il Grande Fratello VIP5 dopo appena un giorno.

Non è la prima volta che la showgirl ha preso una simile decisione. Infatti, come concorrente, aveva già partecipato ad altri reality come la Fattoria o l'Isola dei Famosi... ma almeno una settimana aveva resistito! Questa volta proprio non ha voluto nemmeno provare l'avventura.

Il motivo per cui la soubrette romana ha deciso di lasciare il programma è stato sostanzialmente il fatto che non riusciva a rimanere lontana dai suoi 20 cani.

La concorrente Patizia de Blanck ha provato a farle cambiare idea ma senza nessun successo. Inoltre, momentaneamente, ma questa volta per motivi sanitari - causa una sinusite - ha lasciato il programma anche il concorrente Tommaso Zorzi.