Comincia in modo fiacco la settimana dello Yen giapponese, dopo che il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda ha ribadito che aumenteranno gradualmente i tassi di interesse se l’economia dovesse svilupparsi come previsto, ma non ha fornito indicazioni sui tempi dei futuri rialzi dei tassi.

Il cambio tra dollaro e yen è risalito così verso quota 155, ossia i massimi di quattro mesi.