Dal 5 Maggio puoi richiedere il Bonus una tantum per i Lavoratori Domestici che a causa della pandemia covid19 siano stati licenziati oppure sospesi.

La domanda potrai inoltrarla esclusivista nella piattaforma della Regione Lazio e sono necessari i seguenti requisiti:

Cittadinanza Italiana, Europea o regolare Permesso di Soggiorno in corso di validità.

Carta di Identità.

Essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio.

Avere un regolare contratto di lavoro domestico attivo alla data del 23 febbraio 2020.

Aver cessato o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’epidemia da Coronavirus successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tale attività risulta ancora sospesa o cessata alla data di pubblicazione del presente Avviso.

Di non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto né di percepire altre forme di previdenza obbligatoria.

Di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN.

Di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità di cui al presente avviso.

Di non essere beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza.

Copia della comunicazione della sospensione/cessazione del contratto all’INPS.

Per chi avesse dubbi oppure non avesse dimestichezza con internet oppure avesse difficoltà a comprendere i requisiti, può inviare un messaggio di testo o vocale tramite whatsapp al numero 3913209125 per trovare la soluzione migliore!

La lingua non è un problema: Italiano, Spagnolo, Inglese, Portoghese.