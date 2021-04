È stato Bagnaia (Ducati) il più veloce nelle libere del venerdì sul circuito di Portimao, per il Gran Premio del Portogallo di MotoGP, con il tempo di 1'39.866, unico pilota a scendere sotto il muro del 1:40 nella sessione pomeridiana.

Dietro di lui, ad oltre 3 decimi la Yamaha ufficiale di Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), piazzatosi davanti alle due Suzuki di Mir e Rins che hanno fatto registrare quasi lo stesso tempo. Ipoteca il terzo miglior crono il Campione del mondo in carica Joan Mir (Team Suzuki Ecstar).

E lo stesso si può dire dei piloti che seguono, i cui distacchi sono racchiusi in neppure 2 decimi: Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda), Vinales (Yamaha), Zarco (Pramac).

Inevitabilmente, l'attenzione di tutti era puntata su Marc Marquez che tornava in pista dopo 271 giorni di assenza dalle gare. L'otto volte campione del mondo... non è andato affatto male, per cui non è da escludere che già domenica si possa far rientrare tra i possibili vincitori.

Da segnalare, infine, la giornata ancora negativa per le Petronas Yamaha di Rossi e Morbidelli e la caduta di Nakagami (LCR Honda) nella sessione di prove pomeridiana all’ingresso della curva 1. Una caduta impressionante, dalla quale il pilota giapponese ne è uscito fortunatamente incolume, tanto da poter tornare in pista seppure con qualche acciacco.

I primi 10 della classifica combinata:

01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 1:39.866

02. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.340

03. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.419

04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.462

05. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.470

06. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0.473

07. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.560

08. Johann Zarco (Pramac Racing) + 0.624

09. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.726

10. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.745