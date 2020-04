Il racconto in musica di un’era: le immagini, i protagonisti, le paure, le vittorie.

Resilienza, capacità di adattarsi al cambiamento. Capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Autore di colonne sonore (Istituto Luce, Ocean Film, Hystory Channel), oggi producer per Sherol Dos Santos e Jesus Was Homeless, Marco Del Bene aka Korben mkdb esce il 13 aprile con il primo singolo, Resilienza, con Instant Crush Records, che anticipa di una settimana l’album omonimo, in uscita il 20 aprile: RESILIENZA2020.

Evocativo, elettronico e visionario, Resilienza è un brano strumentale tra mindfullness e rock. Una composizione contemporanea che dà forma sonora all’attualità e al percorso personale dello stesso autore.

Resilienza 2020, in uscita il 20 aprile, è un concept album in piena regola, una sequenza di immagini e stati d’animo ispirate all’osservazione del mondo dalle pareti di casa. Una colonna sonora semplice per raccontare le emozioni di questo “film fantascientifico” che è la vita.

Il progetto è un alternarsi di quadri ispirati alla vita e agli accadimenti per raccontare i protagonisti e le emozioni: l’arrivo, la paura, la perdita, il dolore, lo smarrimento, le coincidenze, la resilienza dell’essere umano, la trasformazione in guerrieri, la cura, se ce n’è, e i titoli di coda. Un percorso valido per ogni genere umano e ancora oggi reso più vivo dall’esperienza che stiamo vivendo tutti con la pandemia.

Una composizione cinematografica e suggestiva, ispirata alle immagini del nostro tempo: musica da ascoltare a occhi chiusi, attraverso diciotto brani e un featuring, la bellissima voce di Sherol Dos Santos.

“In un momento dove tutto si è fermato in cui possiamo vivere solo il presente nell’inquietudine del futuro ho raccolto la mia esperienza degli ultimi due anni in 18 tracce da condividere” ha dichiarato Marco Del Bene. “Resilienza 2020” è un concept album, una possibile colonna sonora di questo momento o di qualunque altro dove si affronta qualcosa di veramente importante, una prova, e si ha solo un modo per sopravvivere, quello di plasmarsi e trasformarsi in un processo di evoluzione diretto ad un nuovo equilibrio”.

“Il singolo Resilienza è uno degli ultimi brani scritti. l’uscita del progetto era comunque programmata per l’aprile 2020. Quello che sta succedendo ha dato ancora più senso all’intero percorso.

La resilienza è un concetto chiave nella vita, è la capacità di sopravvivere agli urti, di adattarsi in poco tempo recuperando un equilibrio. E’ quello di cui abbiamo bisogno per sopravvivere: una resilienza fisica, mentale, dell’animo”.

“Sherol ha una voce meravigliosa e l’inserimento nella mia musica è stato più che naturale. Fra le tracce prodotte in queste settimane una piccola song dedicata a Codogno. Avevo in mente un canto sacro e la sua voce ha reso il momento musicale magico e spirituale allo stesso tempo”, ha concluso Marco Del Bene.

Marco Del Bene ha al suo attivo moltissime collaborazioni musicali fra le quali Marco Mengoni e Patty Pravo. Con un inizio precoce che lo ha visto compositore per teatro dall’età di quattordici anni, Marco, ha nel mondo dell’audiovisivo e del gaming il suo territorio preferito.

Imprenditore digitale, giornalista, autore e producer. Dirige oggi la rete di portali Funweek ed è fondatore di un gruppo di aziende impegnate, a più livelli, nel mondo della comunicazione e nel mondo dei media. Animalista convinto e sciamano a tempo perso, Marco è sposato non ha figli e vive con 4 gatti a Roma.