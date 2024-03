Giorgia Meloni: "Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!"

Matteo Salvini: "Bella vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega che supera i 5Stelle e sinistra malamente sconfitta.

A dispetto dei profeti di sventura, grazie Abruzzo, avanti col nostro buongoverno per altri cinque anni!"



Antonio Tajani: "Quella in Abruzzo è una grande vittoria che dedichiamo al Presidente Berlusconi. Il successo di Forza Italia in Abruzzo non fa che confermare la nostra centralità: raggiungiamo il 13,44%, aumentando il consenso del 2,5% rispetto al voto delle politiche. Un voto che premia la nostra credibilità e responsabilità. Continuiamo a crescere difendendo i valori del popolarismo europeo. Congratulazioni ai dirigenti e a tutta la squadra di Forza Italia in Abruzzo. Buon lavoro ai nostri eletti in Consiglio Regionale. Un grazie agli elettori, non li deluderemo".



Queste le dichiarazioni social dei leader della coalizione di destra-centro a commento del risultato delle elezioni in Abruzzo, dove il (post) camerata romano di Fratelli d'Italia e presidente uscente, Marco Marsilio, è stato rieletto alla guida della regione con il 53,5% delle preferenze (voti riferiti ai partiti non essendo presente in lista il voto disgiunto), contro il 46,5% del suo sfidante, il candidato del cosiddetto campo largo, Luciano D'Amico.

Il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti è Fratelli d'Italia (24%), seguito dal Pd con il 20%. Terza forza è Forza Italia che conquista il 13,2%, mentre la Lega ferma al 7,56%, considera un successo il mezzo punto sopra il M5S fermo al 7,01%. Abruzzo insieme (7,66%), lista civica a sostegno di D'Amico, è il quarto simbolo più votato.

Mancano ancora le dichiarazioni di tutti i leader dei partiti della coalizione sconfitta...