Charles Leclerc ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del GP dell'Azerbaigian di Formula 1, che domenica si correrà sul circuito cittadino di Baku. È la seconda pole in questa stagione ottenuta dalla Ferrari del pilota monegasco che con il tempo di 1:41.218 è riuscito a tenere alle sue spalle la Mercedes di Hamilton (2 decimi di ritardo) e la Red Bull di Verstappen (3 decimi di ritardo).



Leclerc, per realizzare il miglior tempo della Q3, ha sfruttato la scia di Hamilton, e, indirettamente, la bandiera rossa che ha concluso anticipatamente la sessione a seguito dell'incidente che ha visto protagonista il giapponese Tsunoda che è finito sulle barriere alla curva 3.

Tutta la sessione di qualifiche oggi è stata caratterizzata da alcuni incidenti che hanno costretto i commissari ad esporre bandiera rossa per ben 4 volte: non accadeva dal Gran Premio d'Ungheria del 2016.

Rispetto a venerdì, la Mercedes è riuscita a trovare il giusto carico aerodinamico tornando ad essere così di nuovo competitiva sul lungo rettilineo del circuito di Baku.

Questa la griglia di partenza di domenica:

E questo è stato il commento di Leclerc alla fine delle qualifiche: "È stato un giro piuttosto brutto, ho pensato. Ci sono state due o tre curve in cui ho commesso degli errori, ma poi ho avuto il grande traino di Lewis, nell'ultimo settore, che mi ha aiutato. Stavo migliorando nell'ultimo giro prima della bandiera rossa... ma è così".

Soddisfatto invece Hamilton per la ritrovata competitività della sua vettura, mentre Verstappen, come suo solito quando non arriva primo, ha masticato amaro, anche se pensa che la sua vettura in gara potrà dimostrare di essere la migliore del lotto.

La gara prenderà il via alle 14:00.