Sergio Perez, sabato, si è aggiudicato la sua terza pole position in carriera, conquistando così il diritto alla prima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Miami di Formula 1.

Perez, durante la Q3, nel primo tentativo ha fatto segnare la pole provvisoria, mentre il suo compagno di squadra, Max Verstappen, ha dovuto interrompere il suo primo giro lanciato a causa di un sovrasterzo, che lo ha così costretto a cercare di fare il tempo nel secondo tentativo.

Sfortunatamente per lui, però, Charles Leclerc ha fatto un testacoda alla curva 4 nel suo secondo tentativo per la pole quando oramai mancavano meno di due minuti al termine delle sessioni di qualifica. Con la Ferrari ferma contro le barriere, la direzione gara ha esposto bandiera rossa e ha fatto terminare la Q3 negando il secondo tentativo a Verstappen, costringendolo così a partire dalla nona posizione, perché Bottas, qualificatosi per la pole, non è sceso in pista.

"Penso che questo sia stato il mio peggior weekend fino alle qualifiche", ha commentato Perez. "Non riuscivo a capire come recuperare quei pochi decimi che mi mancavano rispetto a Max e alle Ferrari. Stavo cercando di riconfigurare tutto. Abbiamo apportato una piccola modifica nelle sessioni di qualifica che ha mi ha permesso di migliorare".

Infatti, il pilota messicano, che nella classifica del mondiale è dietro a Verstappen di soli 6 punti, nelle libere di venerdì e nella sessione mattutina del sabato non aveva certo brillato, soprattutto in confronto al suo compagno di squadra da cui era in ritardo di circa mezzo secondo.

Leclerc, che comunque partirà dalla settima posizione, non si è scusato per quanto accaduto, se non con la scuderia per non esser riuscito a concludere il giro che, visto il ritmo, probabilmente gli avrebbe regalato la pole o la seconda piazza.

Ad affiancare Perez in griglia, il ritrovato Alonso che dopo un'inizio di qualifica disastroso per la Aston Martin, con Stroll uscito in Q1, è riuscito a riprendersi nelle sessioni successive. La Ferrari ha comunque piazzato il terzo tempo con Sainz, che si è rammaricato di non aver potuto girare al meglio, ritenendo che in qualifica la sua vettura non fosse affatto lontana dalla Red Bull. In configurazione gara, però, la distanza è ancora da colmare.

Da segnalare che la Mercedes, nonostante un fine settimana disastroso, è riuscita a portare Russell al sesto posto in griglia, mentre Hamilton si è fermato in Q2. Comunque, per la gara nulla è detto... l'asfalto è considerato scivoloso, quindi uscite di pista e safety car possono mescolare le carte in qualsiasi momento, senza dimenticare che c'è anche la reale possibilità che durante la gara possa iniziare a piovere.

Questa la griglia di partenza di domenica con i semafori che si spegneranno alle 21:30...