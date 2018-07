Il dolore del Papa per le notizie di naufragi di barconi carichi di migranti nelle acque del Mediterraneo

Anche Papa Francesco, dopo l'appello della Cei di qualche giorno fa, in cui i vescovi italiani chiedevano solidarietà e giustizia per i migranti, dopo l'Angelus di questa domenica ha voluto ricordare quanto sta accadendo nel Mediterraneo negli ultimi tempi:

«Cari fratelli e sorelle,

sono giunte in queste ultime settimane drammatiche notizie di naufragi di barconi carichi di migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il mio dolore di fronte a tali tragedie ed assicuro per gli scomparsi e le loro famiglie il mio ricordo e la mia preghiera.

Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi, e per garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti.»

Al momento, né la comunità "locale", né quella internazionale hanno replicato alle parole del Pontefice.