A pochi giorni dall’inizio ufficiale della Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime previsioni sulle migliori colonne sonore e sulle migliori canzoni originali che potrebbero entrare in lizza per gli Oscar 2022, incrociando le aspettative degli addetti del settore del ramo musicale con quelle della critica americana.

Per quanto riguarda la categoria Miglior colonna sonora Hans Zimmer per la partitura musicale del film di Denis Villeneuve, Dune, potrebbe avvicinarsi all'undicesima candidatura della sua carriera. Seguono due compositori entrambi con ben 2 titoli a testa: Jonny Greenwood per The Power of the dog e Spencer e Alexandre Desplat per La fiera delle illusioni e The French Dispatch.

Per ciò che concerne la categoria Miglior canzone quest'anno ci potrebbe essere una sfida tra Beyoncé Knowles (Una famiglia vincente - King Richard) e Billie Eilish (No Time No Die).

Ora scopriamo le 15 migliori canzoni e colonne sonore che potrebbero ottenere una preziosa nomination agli Oscar 2022...