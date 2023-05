Il Monza continua il suo ottimo momento, raggiungendo l'ottavo risultato positivo consecutivo in Serie A. I biancorossi, dopo aver superato squadre come Inter, Fiorentina e Napoli, ieri hanno vinto in trasferta al Mapei Stadium, soprattutto grazie all'ingenuità di Tressoldi che ha lasciato il Sassuolo in dieci, dopo il secondo giallo ricevuto al 68'.

Nella prima metà gara, i padroni di casa fanno la partita, sfiorano il gol in due occasioni con Bajrami e sbloccano il risultato verso la fine del primo tempo, su rigore trasformato da Berardi per un fallo di mano di Izzo.

Dopo dieci minuti della ripresa, Palladino effettua un triplo cambio (entrano Rovella, Birindelli e Marlon). Pochi minuti dopo, proprio su un cross del neo-entrato Birindelli, Ciurria segna il gol del pareggio con una girata che si infila sotto la traversa. Ed è poi Pessina che al 93' raddoppia con un tiro diagonale che regala al Monza i tre punti che portano la sua squadra all'ottavo posto in classifica, a quota 52. Il Sassuolo è salvo a quota 44.