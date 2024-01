Quest’anno la gara per la Miglior attrice non protagonista ha già una potenziale vincitrice: si tratta di Da’Vine Joy Randolph che per la sua performance nell’ultimo film di Alexander Payne, The Holdovers - Lezioni di vita ha letteralmente dominato la Stagione dei premi americana, attestandosi come la favorita di quest’anno.

La vera sfida quindi è prevede la cinquina finale.

Dietro di lei la inseguono Emily Blunt per Oppenheimer, Danielle Brooks per Il colore viola e Jodie Foster per Nyad.

Quanto al 5° nome la gara è ancora combattuta tra ben 6 attrici che potrebbero farcela.