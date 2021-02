Pl4tform, una start up che mette insieme Academy, Recording Studios, Management & Strategic, prende vita nel centro di Palermo, a due passi dal Politeama. Si pronuncia Platform ed è una realtà decisamente innovativa.

Pl4tform è un luogo pieno di creatività. E' la scuola perfetta per far crescere il proprio talento musicale in ambito musica elettronica & diintorni; sono diversi studi di registrazione; ed è una realtà in grado di curare management e marketing musicale strategico dedicato ad artisti e non solo. Ad esempio, per quel che riguarda l'utilizzo della musica anche fuori dai locali, dalle radio (etc), Vincenzo Callea e Luca Lento a Pl4tform hanno realizzato le colonne sonore di spot importanti come Amaro del Capo e Del Monte e si occupano di selezionare playlist dedicate a brand di riferimento.

Tra i fiori all'occhiello di Pl4tform, c'è Pl4tformOne, un corso per producer decisamente innovativo. Si può seguire in forma individuale in aula, online e ha un approccio creativo decisamente innovativo. E' impossibile raccontarlo qui in tutti i dettagli, ma si può almeno iniziare dicendo che ogni allievo può focalizzarsi sul proprio personale progetto artistico, con un percorso ad hoc. Ci sono room dedicate e tutor che possono aiutare gli allievi ad apprendere tutti queli trick (in italiano trucchi) che fanno superare gli ostali che chiunque debba produrre un disco si trova di fronte. Pl4tformOne approfondisce quindi sia l'approccio alla tecncologia per chi fa il producer, sia invece aspetti relativi alla creatività. E non solo. Si parla anche di track placement e copyright, perché dopo aver prodotto la propria musica bisogna anche farla pubblicare a un label che possa aiutarla nell'arrivare al successo.



Pl4tform

Whatsapp +39 3510113101

https://www.instagram.com/pl4tform.official/

https://www.facebook.com/pl4tform.official

www.pl4tform.com

MEDIA INFO E PHOTO HI RES PL4TFORM

http://lorenzotiezzi.it/pl4tform/