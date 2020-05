L'ultimo album di Bob Dylan, "Tempest", risaliva al 2012. Per questo motivo, "Rough and Rowdy Ways", il suo nuovo album (il 39esimo in carrieera) dopo 8 anni non può non creare curiosità e attesa da parte di chiunque sia appassionato di musica.

Rough and Rowdy Ways uscirà il 19 giugno per Columbia Records. Composto da 10 tracce, pubblicato in formato doppio CD, doppio vinile e digitale, oltre al nuovo brano False Prophet, conterrà anche Murder Most Foul, 17 minuti di musica sull'assassinio del presidente John F. Kennedy, presentato a marzo e a cui tre settimane dopo fece seguito una seconda canzone, "I Contain Multitudes".







Bob Dylan, 78 anni, che adesso gira il mondo facendo concerti in piccoli locali, ha venduto oltre 125 milioni di dischi e nel 2016 ha vinto il Premio Nobel per la letteratura. Il manoscritto di "Like a Rolling Stone" è stato venduto a 2 milioni di dollari da Sotheby's nel 2014.