Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, informando, tramite un tweet dal proprio account, di aver fatto un test dopo aver saputo di essere stato in contatto con una persona che è risultata positiva.

Il test, purtroppo, ha dato esito positivo e il 23enne pilota monegasco ha dichiarato che per tale motivo rimarrà in isolamento nella sua casa nel principato, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità sanitarie locali.

Leclerc ha comunque rassicurato i suoi tifosi e la scuderia Ferrari aggiungendo che si sente bene e che i suoi sintomi sono di lieve entità.



All'inizio di quest'anno, anche il pilota della McLaren Lando Norris, 21 anni, è risultato positivo al Covid-19 durante una vacanza a Dubai.

La prima delle 23 gare in programma per la stagione di Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, si disputerà nell'ultimo fine settimana di marzo. Pertanto per Leclerc c'è tempo per guarire.

Nella scorsa stagione, i piloti risultati positivi al Covid-19 sono stati Sergio Perez e Lance Stroll (entrambi della scuderia Racing Point) e il campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton.