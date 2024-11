Il Milan va forte su Samuele Ricci: pista calda per giugno

Il Milan fa sul serio per Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino e della Nazionale italiana, classe 2001, è il primo obiettivo individuato per rinforzare la mediana rossonera. Un’operazione che difficilmente potrà essere portata a termine già a gennaio 2025 ma che è una priorità per la prossima sessione estiva di mercato. Per questo il Milan proverà ad anticipare la folta concorrenza anche se il Torino sta trattando il rinnovo di contratto con il calciatore. Ricci ha totalizzato 105 partite in Serie A. Dopo gli esordi in Serie B con l’Empoli, dove ha conquistato la promozione in A nel 2021, a gennaio 2022 si è trasferito al Torino. Con Paolo Vanoli in panchina questa stagione ha collezionato 14 presenze stagionali. Sei invece le partite giocate con la maglia dell’Italia.





Manna: “Il rinnovo di Kvara? Se non si risolve ora, ne parliamo a giugno”

“Il campionato è ancora lungo. E’ importante restare focalizzati nella gestione dei momenti della stagione. Napoli è una città calda, ci sta dando tanto. E’ trasportante”. Lo ha detto Giovanni Manna, diesse del Napoli, durante il Social Football Summit. “E’ un obiettivo lontano – ha aggiunto parlando della corsa al titolo e del primato in classifica -. Noi non ci pensiamo. Guardiamo solo al lavoro da fare”.

Il ds azzurro ha parlato anche della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, spiegando: “Noi vogliamo premiare il percorso nel Napoli perché se lo merita, è chiaro poi che ci sono tante dinamiche e dobbiamo trovarci d’accordo su tutto. Se la trattativa non si risolve ora ne parleremo a giugno. Non c’è un arco temporale preciso, ma non vogliamo spostare l’attenzione da quello che è il campo e siamo d’accordo con il calciatore su questo”.

Parlando del mercato di gennaio ha sottolineato che non ci saranno grandi colpi “perché abbiamo investito già tanto in estate”, mentre Lukaku “non si può discutere” perché è “un giocatore che ha un approccio carismatico e 300 gol sulle spalle”. Infine sulla possibilità di una seconda squadra ha concluso: “In questo momento non abbiamo una struttura tale da poter supportare una seconda squadra”.





Genoa, ufficiale l’esonero di Gilardino. A breve l’annuncio di Vieira

Dopo la notizia improvvisa arrivata in mattinata, arriva la nota pubblicata sui canali ufficiali del Genoa che comunica l’esonero di Alberto Gilardino. Non vi è ancora ufficialità dell’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina rossoblù, ma avverrà nelle prossime ore:

“Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera“.





Vlahovic, nessuna lesione ai flessori. Ma salterà il Milan

La Juventus tira un sospiro di sollievo. Escluse lesioni per Vlahovic, dopo il problema muscolare subito durante Serbia-Danimarca. Il comunicato del club bianconero: “A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato con la propria Nazionale, Vlahovic è stato sottoposto presso il J|medical a esami diagnostici. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente”. L’attaccante salterà comunque il match di sabato contro il Milan a San Siro.





Napoli, preoccupa la caviglia di McTominay. Oggi i controlli

In casa Napoli si prospetta una ripresa di campionato piuttosto insidiosa contro la Roma. Al netto della possibile reazione del gruppo giallorosso dopo l’arrivo di Ranieri e delle condizioni di Lukaku ancora tutte da verificare dallo staff medico, a preoccupare Antonio Conte c’è anche la caviglia sinistra di McTominay. Impegnato insieme a Gilmour nel match di Nations League contro la Polonia, l’ex United è uscito dal campo zoppicando vistosamente un quarto d’ora prima del novantesimo.

Situazione che ha fatto subito scattare l’allarme a Castel Volturno e che verrà approfondita appena il giocatore arriverà a Napoli. In giornata, infatti, sono previsti alcuni controlli sulla caviglia dello scozzese per valutare l’entità del problema e decidere il da farsi.

Secondo quanto si apprende, McTominay non avrebbe subìto botte ma, scattando, avrebbe fatto un movimento innaturale con la caviglia lamentando poi un forte dolore che l’ha portato a chiedere il cambio. Al momento non è chiaro se l’infortunio sia recuperabile per la gara contro la Roma, ma a Castel Volturno c’è grande preoccupazione per le condizioni dell’incursore azzurro. Visto lo stato di forma dello scozzese, sicuramente tra i giocatori più brillanti del Napoli, un suo eventuale stop sarebbe molto pesante da tamponare per Conte.