United Launch Alliance ha deciso di sostituire sulo stadio superiore del vettore di lancio la valvola autoregolante Centaur, che gestisce il rilascio dell'ossigeno liquido.

Per consentire il lavoro di sostituzione della valvola, il team NASA-Boeing ha pertanto programmato per il 17 maggio la prossima finestra di lancio per il volo di prova con astronauti a bordo della navicella spaziale Starliner.

Il lancio è previsto non prima delle 18:30 ora locale, corrispondente alle 00:30 ora italiana del 18 maggio.

Gli astronauti Wilmore e Williams rimarranno negli alloggi dell'equipaggio del Kennedy Center della Nasa in quarantena fino alla prossima opportunità di lancio.

Missione dei due astronauti, agganciare la Starliner alla stazione spaziale. Se il test avrà successo, anche Boeing farà parte del Commercial Crew Program della Nasa.





Crediti immagine: NASA/Joel Kowsky