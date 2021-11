È stato Lewis Hamilton (Mercedes), il più veloce sul circuito di Losail nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, che ha così conquistato la pole position con il tempo di 1:20.827, di 455 millesimi più veloce di Max Verstappen (Red Bull), secondo, mentre partirà terzo l'altro pilota Mercedes, il finlandese Valtteri Bottas, che non ha potuto portare a termine l'ultimo giro valido per la bandiera gialla mostrata dai giudici a causa della foratura all'anteriore destro dell'AlphaTauri di Pierre Gasly, che domani partirà comunque in seconda fila con il quarto tempo.

Ottime le prestazioni della Alpine che ha fatto segnare il quinto tempo con Alonso e il nono con Ocon. A completare la terza fila in griglia con il sesto tempo troviamo la McLaren di Lando Norris con 9 decimi di distacco da Hamilton, seguita con un ritardo di un decimo dalla Ferrari di Carlos Sainz, settimo.

Il pilota di Maranello è stato autore di una Q2 coraggiosa, passando il turno con gomma gialla. Pertanto, domani, "potrebbe" avere un vantaggio sulle scuderie concorrenti per un miglior piazzamento a fine gara... di podio, non è il caso di parlarne. Disastrosa, invece, la prestazione dell'altro ferrarista Leclerc che si è fermato in Q2, e non è andato oltre il 13° tempo. Una prestazione che lo stesso pilota monegasco non è riuscito a spiegarsi.

Per chiudere l'elenco dei primi 10 in griglia, in ottava posizione troviamo l'altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda, mentre decima è l'Aston Martindi Vettel che in questa stagione ha messo in ombra, e non poco, il figlio del proprietario della scuderia, Lance Stroll che forse non è quel fenomeno di pilota che tutti credevano.

Da sottolineare la mancata qualifica in Q3 della Red Bull di Sergio Perez, che domenica partirà solo 11°. Un piazzamento che il pilota messicano ha imputato al traffico in pista, che non gli ha consentito di girare al meglio.

Vedremo se domani, con due vetture contro una, la Mercedes riuscirà a mettere in pratica una strategia di gara che possa avvantaggiare Hamilton nella rincorsa al titolo mondiale dove è in ritardo di 14 punti da Verstappen, con tre gare ancora da disputare.

Il via alla corsa alle ore 15:00.