Feel Club - Vicenza: 13/04 Gente della Notte - Disco Remember, 14/04 24MilaBaci #winterclosing, 20/04 Waves - your winter soundtrack, 21/04 Beat 90 #Edition | Closing Winter Season

Dal 13 ale 21 aprile Feel Club propone ben quattro eventi, tutti diversi, per far ballare chi a Vicenza e non solo ha voglia di far tardi con stile e con il sorriso sulle labbra. NB: gli eventi Facebook elencati sotto i titoli danno informazioni su orari, prezzi ed altri dettagli sulle feste.

13/04 Gente della Notte - Disco Remember @ Feel Club - Vicenza

Venerdì 13 Aprile 2018 al Feel Club di Vicenza il party è Gente della Notte - disco remember. Il locale si riempie del sound degli anni '70, '80 e '90, con i dj che hanno fatto la storia delle discoteche di quegli anni. Alla console si alterneranno Borillo ("Elle et lui", "Expò"), Aldo Fontana ("Torrino", "La Villa"), Matteo Favaretto ("Boom", "Victory"), Andrea Bozzi ("Boom" / "Elle et lui" / "Expò"). Aperitivo e cena dalle 21, dalle 22 e 30 ingresso in discoteca.

14/04 24MilaBaci #winterclosing @ Feel Club - Vicenza

Il sabato notte diventa una notte indimenticabile se è firmato #24milabaci, soprattutto se come capita il 14 aprile del 2018 è l'ultimo party della stagione #winterclosing. Nuovi sapori, nuovi sorrisi e nuove emozioni in una location ricca di fascino ed eleganza. Il party inizia con una cena piena di sfizi culinari, sia per chi sceglie il ristorante si per chi preferisce una pizza con gli amici. I piatti vengono accompagnati dal dinner show di Francesco Capodacqua. Più tardi in console arrivano invece Nicola Bozzetto e Andrea Bozzi, resident dj di Feel Club. La voce di 24milabaci è poi Fede P.

20/04 Waves - your winter soundtrack @ Feel Club - Vicenza

Waves sta per your winter soundtrack, ed è l'evento perfetto per chi vuol trattenere il respiro ed immergersi nell'onda perfetta del Feel Club. Il 20 aprile prende vita un venerdì notte avvolto nel giusto sound. Si parte da un aperitivo unico, per poi godersi durante la cena l'intrattenimento di Massimo Baccano. Più tardi dj set fino all'alba.

21/04 Beat 90 #Edition | Closing Winter Season @ Feel Club - Vicenza

Il 21 aprile al Feel Club di Vicenza prende vita Beat 90, un party in puro stile Anni '90. Alla musica pensano Raffaele Palma ed Andrea Bozzi, al microfono c'è mc BiG. Come sempre al Feel l'idea giusta è arrivare già all'ora di cena per gustarsi piatti e servizio a cinque stelle. Dinner live a cura di Nicola Bozzetto.

