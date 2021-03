Situata a Como, in centro, la Locanda è perfetta per chi ama la carne alla brace. Per Pasqua e Pasquetta la Locanda punta per forza di cose solo su take e away e delivery... I menu di domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021 sono molto diversi, come è giusto che sia.

Il menu di Pasqua è un viaggio culinario nella tradizione: souffle di patate e porri, cannelloni di Pasqua al coniglio, cosciotto di agnello o capretto al forno, Uovo di Pasqua della Locanda e una bottiglia di ottimo vino in omaggio ogni due persone (48 euro per tutto quanto il menu, altre opzioni sul menu in allegato, disponibile anche sui social de La Locanda).

La Locanda sorprende poi con un bel regalo / gadget utile per sempre e non solo per il pranzo pasquale: le portate arrivano in terrine in terracotta fatte a mano in Italia, per la precisione in Abruzzo. Sulla pagina Instagram della Locanda c'è un bel video che mostra come nascono, dal tornio, alla dedica... Le terrine tra l'altro tengono bene il calore. E se necessario possono essere usate subito in forno. Sono un packaging decisamente green, perché oltre a non inquinare durano nel tempo.

E che succede Pasquetta? La Locanda dei Giurati di Como punta anche in questo caso sul classico: siccome però non sarà possibile per quasi tutti la consueta grigliata all'aperto... almeno la carne, ovviamente alla griglia della Locanda, sarà all'altezza dei sogni di ogni carnivoro: costine, pollo, scottadito di agnello, manzo, arrosticini e controfiletto di zebra (NB: anche nel caso della zebra, si tratta di animali allevati, non cacciati). Anche in questo caso il menu completo è disponibile sul sito e sui social del locale.



La Locanda dei Giurati di Como

via Giulini 16, 0314310051

www.locandadeigiurati.com

https://www.instagram.com/locandadeigiurati/

https://www.facebook.com/locandadeigiurati