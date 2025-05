Il Como supera il Cagliari per 3-1 in rimonta. Al 22’ passaggio di Luvumbo dalla sinistra, la sfera taglia a metà l’area di rigore, assist di Zortea per Adopo, la cui conclusione passa sotto la pancia di Reina ed entra in gol.

Al 40’ lancio di Perrone per Maxence Caqueret che con un pallonetto scavalca Caprile. L’arbitro fischia il fuorigioco di Perrone, ma dopo la verifica del Var convalida il gol del pareggio del Como.

Al secondo minuto di recupero del primo tempo Nico Paz dalla sinistra serve Gabriel Strefezza che dal limite dell’area fa partire un gran tiro che entra in gol.

Al 77’ ancora Nico Paz si inventa un assist direttamente da centrocampo per Patrick Cutrone che mette in rete. Anche stavolta l’arbitro annulla ma il Var convalida.