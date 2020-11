Dopo la principessa Leila è morto anche Dart Fener. Ovviamente si sta parlando degli attori che hanno interpretato alcuni dei ruoli chiave in Guerre Stellari, prima che il film diventasse un franchise.

Dopo Carrie Fisher, venuta a mancare pochi giorni prima della fine del 2016, è di oggi la notizia della morte di Dave Prowse che nella trilogia ha interpretato Dart Fener.

Nato a Bristol il 1 luglio 1935, Prowse è morto all'età di 85 anni, dopo una carriera nel cinema come cattivo durata 50 anni.

Ex sollevatore pesi, bodybuilder, imponente con i suoi 2 metri di altezza e i suoi 120 chili, Prowse ha interpretato il suo primo film nel 1967 per essere poi notato nel 1971 nel film Clockwork Orange da George Lucas, che lo invitò a un'audizione per i ruoli di Dart Fener e Chewbecca nel primo episodio di Guerre Stellari.

Con il successo di Star Wars, Prowse è diventato un personaggio fisso nel circuito dei fan di Guerre Stellari, partecipando alle convention in tutto il mondo per quasi 40 anni, almeno fin quando non avrebbe litigato con Lucas, tanto da esser bandito dagli eventi ufficiali a partire dal 2010.

Della morte di Prowse, dopo una breve malattia, ne ha dato notizia l'ex manager su Twitter e Facebook.