Proseguono gli ottavi della Coppa Italia con i due match che si sono disputati martedì, e i cui risultati non hanno prodotto sorprese. La Lazio, seppur dovendo ricorrere ai tempi supplementari, ha vinto la sfida con l'Udinese per 1-0, mentre la Juventus ha passeggiato con la Sampdoria superando il turno per 4-1.

Questa la dichiarazione post partita di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio:"La squadra sta crescendo, al di là di tutti i discorsi che si fanno, soprattutto nello spirito, è più disposta al sacrificio e questo ci può portare dei benefici. Questa sera sono stati trasportati tutti da questo clima, compresi i giovani che si sono subito messi a disposizione. Ci dispiace arrivare alla partita contro l'Atalanta con 120' sulle gambe, purtroppo dipende dai calendari. Mercato? Questa Società è molto oculata, non farà mai una sessione con tanti acquisti ma questo lo sapevo già prima di venire. Se esce qualcuno, entra qualcuno. L'importante è che la Società sia predisposta mentalmente ad accompagnarci nella crescita".

Questo, invece, è ciò che ha detto Marco Landucci, allenatore in seconda della Juventus:

"Non era facile questa sera, dopo la bella partita di domenica, mantenere una prestazione di alto livello. Invece siamo contenti, perché abbiamo fatto una partita "giusta", ci tenevamo molto così come teniamo alla Coppa Italia. Quello che è cambiato ultimamente è l'atteggiamento, poi i risultati danno fiducia: non ci sono mai partite facili e i punti che abbiamo perso per strada lo confermano. Dybala? Determinante, ha avuto come purtroppo altri sfortune fisiche, ed è una cosa di cui dobbiamo tenere conto. A proposito di infortuni, vogliamo dedicare la vittoria a Federico Chiesa, che aspettiamo presto e tornerà più forte di prima".

I prossimi incontri che concluderanno gli ottavi sono Sassuolo - Cagliari e Inter - Empoli (questo mercoledì) e Roma - Lecce (giovedì), visibili sulle reti Mediaset.







Crediti immagine: twitter.com/OfficialSSLazio/status/1483726851772198915