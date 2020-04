Chi è Jacopo Brendolise?

Jacopo Brendolise è un giovane collaboratore per alcune testate locali venete e articolista freelance. Di seguito il link per la piattaforma online di Jacopo Brendolise: Jacopo Brendolise .



Nato a Treviso il 26 agosto del 1999.

È conosciuto dal pubblico veneziano – oltre che per gli articoli sul settimanale Gente Veneta – anche per essere speaker all’interno dell’emittente radiofonica veneziana: Radio Vanessa.

Inoltre, è da poco anche autore e scrittore di romanzi underground.



L'idea di un romanzo.

Lo stesso Jacopo Brendolise ha annunciato in queste settimane, la prossima pubblicazione del suo primo romanzo, dal titolo “Mery Crisis”, che uscirà in tutta Italia nella prossima stagione invernale.

Il giovane scrittore, diplomato in un liceo scientifico di Treviso, è ora in attesa, anche di una collaborazione con il Gazzettino.

E ora dopo un periodo nel giornalismo, ha deciso di scrivere anche un romanzo, che potesse contenere al suo interno, molte delle tematiche positive e non, del Paese Italia.



La candidatura al Premio Letterario.

Jacopo Brendolise, oltre che autore e giornalista freelance, ha anche terminato la stesura del suo primo romanzo a sfondo sociale, che è candidato alla IV Edizione del Premio Letterario nazionale, “RTL 102.5 – Mursia Romanzo italiano”.

Non si sa ancora molto riguardo alle controverse tematiche che verranno affrontate all’interno del pamphlet.

C’è da dire che sicuramente questo è il primo libro, per giunta autoprodotto dell'autore veneziano, e questo gli fa senza dubbio onore.

In attesa dell’uscita del suo romanzo, possiamo intanto seguirlo sulla sua attiva pagina di Instagram e di Facebook, dalla quale cerca di dare, con post e stories la sua idea e opinione, da articolista e divulgatore di informazione.