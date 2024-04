"Anna" è il titolo della nuova canzone di Anita Campagnolo, in uscita venerdì 3 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Famosa interprete di livello internazionale della musica Italodisco, Anita Campagnolo ha iniziato la sua carriera nel 1982, come membro co-fondatore della band "New Sin", poi rinominata "New Italo Sin".

Con brani come "Old Man" e "Black Fantasy", ha conquistato il pubblico italiano ed internazionale, partecipando ad importanti tappe di spettacoli televisivi come quelli del "Festivalbar", e diverse puntate del programma "Domenica In", oltre ai concerti legati ai prestigiosi premi Awards del Sud-America, tra cui quello del 2018 in Messico, che ha visto Anita protagonista di una memorabile esibizione dal vivo.

In questi ultimi anni, Anita Campagnolo ha intrapreso una nuova fase della sua carriera come artista solista, con l’uscita negli USA del singolo in vinile "I'll Sing My Fears Away", a cui hanno fatto seguito i singoli "Words" , proposto in molte versioni e remix di grandi djs internazionali, "Cherie" , "Bon Voyage" ed "Enjoy your life" col talentuoso Discotronic, i duetti con Ryan Paris e George Aaron, leggendari artisti della ItaloDisco, fino ad arrivare ai brani "Free to love" e "Lose Control" successi straordinari che hanno portato Anita Campagnolo ad esibirsi a Los Angeles nel febbraio 2024.

Il talento della cantante Anita Campagnolo è stato coronato nel 2022, con il conferimento del prestigioso "Italodisco Perù e South America Award".

Voce morbida, intonatissima e cristallina, i suoi successi hanno fatto il giro del mondo, e ancora oggi vengono riprodotti ovunque.

È lei che commenta sui social il suo nuovo disco con queste parole: <<Canto "Anna", perché è una canzone che rappresenta la vita di molte donne come me che hanno dovuto affrontare molte sfide e momenti complessi >>.

È sempre lei che ci racconta come è nato questo nuovo progetto: "Quando ho sentito questa canzone per la prima volta, sono quasi scoppiata a piangere, l’ho subito sentita mia, e così me ne sono innamorata e ho deciso di cantarla per tutti, perché nella vita, come descritto dal testo di questo brano, se non si è soddisfatti, si può cambiare, cambiare per vincere".

La canzone "Anna" é stata scritta dal noto chitarrista, autore e scrittore ferrarese Carlo Zannetti, vedi biografia completa sul sito ufficiale https://carlozannetti.it/biografia/

che aggiunge così alla sua quarantacinquennale carriera un'altra prestigiosa collaborazione di livello internazionale oltre ad una nuova grande soddisfazione personale.

Il nuovo singolo "Anna" di Anita Campagnolo è stato registrato nei "Master Studio" di Udine, con la supervisione di Massimo Passon e suonato dai musicisti George Aaron e dallo stesso Zannetti.

Pubblicata dalla storica etichetta discografica "Videoradio e Videoradio Channel" di Giuseppe Aleo è una canzone da non perdere, così come il relativo videoclip in uscita in contemporanea sempre il prossimo venerdì 3 maggio.