Il MotorLand di Aragona è una delle è una delle piste meno adatte per le caratteristiche delle Yamaha, una pista dove le moto della casa di Iwata hanno sempre dimostrato di avere maggior difficoltà a sfruttare il proprio potenziale.

Detto questo, oggi nelle libere del venerdì di MotoGP del prossimo Gran Premio Michelin de Aragón sono state proprio le tre moto Yamaha (Rossi non gareggia perché contagiato da Covid e la sua moto non è stata affidata ad un altro pilota) a dettar legge.

Miglior tempo di giornata quello di Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) con 1:47.771, due secondi migliore rispetto al miglior tempo da lui fatto registrare in FP1.

